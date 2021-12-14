Эксперт: омикрон-штамм коронавируса может быть более опасен, чем считается сейчас

ПРЕТОРИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" может быть более опасен, чем представляется сейчас на основе данных, получаемых из мирового очага его распространения - ЮАР. Такое мнение выразил во вторник специалист по вакцинам Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге Шабир Мадхи.

"В ЮАР существует особая ситуация, которая может маскировать подлинный вредоносный потенциал омикрон-штамма, - цитирует его радиостанция SABC. - Так, в провинции Гаутенг, где сейчас находится эпицентр омикрон-штамма, 72% населения были инфицированы коронавирусом во время предыдущих трех волн пандемии". По мнению Мадхи, население ЮАР уже имеет высокий уровень иммунитета против нового варианта коронавируса.

Как считает ученый, именно этот феномен и объясняет тот факт, что при значительном числе заболевших в больницы поступает меньше инфицированных, чем при предыдущих волнах COVID-19. На сегодняшний день в ЮАР госпитализированы с коронавирусом около 6 тыс. человек - менее трети числа заразившихся, которые находились в больницах на пике второй и третьей волн пандемии. "Это может быть связано с тем, что в ЮАР существует высокий иммунитет - как естественный, так и полученный либо от предыдущих заболеваний коронавирусом, либо от вакцин", - заявил в свою очередь председатель министерского консультативного совета ЮАР по вакцинам Барри Шуб.

Некоторые местные ученые считают, что в других странах очередная волна пандемии, вызванная омикрон-штаммом, будет протекать не так, как это происходит сейчас в ЮАР.