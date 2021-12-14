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Интерактивную выставку о городских героях откроют в Анапе

Выставку герои проекта откроют собственноручно

ТАСС, 14 декабря. Интерактивная выставка, посвященная городским героям, откроется в Анапе 15 декабря. На ней представят фото- и видеоматериалы о жителях города, которые каждый день делают его лучше, говорится в сообщении администрации Анапы.

"В Анапе представят интерактивную выставку "Герои нашего города". Ее открытие состоится на Театральной площади 15 декабря, в день 175-летия присвоения Анапе статуса города. 29 героев выставки - обычные анапчане, которые героями нашего времени себя не считают, но каждый день вкладывают душу и сердце в любимый город", - говорится в сообщении.

Выставку герои проекта откроют собственноручно. Также на площади будут представлены их фото и закреплены QR-коды. Считав их, можно прослушать интервью или посмотреть видео с жителем города.

Впервые проект "Герои города" был реализован в Краснодаре в 2019 году. Спустя два года его решили повторить в Анапе. Выставка бесплатна и доступна к посещению в течение месяца. 

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