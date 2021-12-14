ВОЗ: вероятность повторного заражения "омикроном" может быть выше, чем другими штаммами

ЖЕНЕВА, 14 декабря. /ТАСС/. Возможность повторного заражения омикрон-вариантом коронавируса может быть выше, чем другими вариантами. Об этом заявил во вторник на брифинге специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по управлению инцидентами Абди Махмуд.

"Мы получаем много данных, - отметил он. - В ЮАР мы видим, что случаи вторичного заражения гораздо более частотны". "Возможно, в других странах ситуация будет развиваться по-другому, - сказал эксперт. - Однако предварительные данные свидетельствуют о том, что повторное заражение вариантом "омикрон" более вероятно, чем другими вариантами, в том числе вариантом "дельта".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.