Более 40% коек для пациентов с ковидом свободны в госпиталях Смоленской области

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более 40% мест для пациентов с коронавирусом свободны в инфекционных госпиталях Смоленской области. В связи с улучшением эпидобстановки с начала декабря в регионе перепрофилировали более 220 коек для оказания профильной деятельности, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Островский на странице "ВКонтакте".

"Что касается показателей использования коечного фонда, то на данный момент в регионе на базе 20 медицинских учреждений развернуто 2 202 койко-места, из них почти 70% - с подачей кислорода. Сейчас 40,7% коек свободно", - сообщил Островский.

Доля свободного коечного фонда в медучреждениях региона увеличилась с 30 ноября примерно на 7%, на данный момент на стационарном лечении находится 1,3 тыс. человек. Губернатор также отметил, что за неделю темпы прироста заболевших коронавирусом снизились на 25%. "В связи со снижением числа госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала декабря к профильной деятельности вернулись 225 коек в 3-х лечебных учреждениях. Планируем постепенно возвращать к штатному режиму работы и иные медицинские организации, в том числе, областные", - добавил Островский.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 14 декабря, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 81 416 случаев заражения коронавирусом, из них 231 - за последние сутки. Максимальное число - 599 - регистрировалось в начале ноября, затем началось снижение количества заражений. Выздоровели 62 394 человека, умерли 2 244. Коллективный иммунитет составляет 54,3%.