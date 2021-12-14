Зеленский сообщил о возобновлении программы обеспечения жильем ликвидаторов аварии на ЧАЭС

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении в 2022 году программы обеспечения жильем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и ввел новую награду "За участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы". Об этом сообщила пресс-служба офиса Зеленского по итогам состоявшегося во вторник совещания, посвященного социальной защите ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

"В следующем году мы возобновляем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС", - приводит слова президента пресс-служба офиса.

Глава государства также подписал указ "О дополнительных мерах по празднованию и чествованию участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС", которым ввел новую президентскую награду "За участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы". "Я знаю, что появления этого знака отличия десятки лет ждали сотни тысяч героев нашего государства, героев советского времени - ликвидаторов. Теперь это отличие появится. Я буду счастлив наградить им всех героев-ликвидаторов", - отметил Зеленский. Указом также предусмотрено увеличение с 5 800 до 9 670 гривен (с $200 до $360) президентской стипендии для военнослужащих, пожарных, служащих и работников МВД, которые 26 апреля 1986 года принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС, его охране и подверглись значительному радиоактивному облучению.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания отметил, что в государственном бюджете на 2022 год на обеспечение социальной защиты пострадавших во время аварии граждан, которых на Украине более 1,7 млн, предусмотрено 2,8 млрд гривен (около $104 млн).

Президент также посмертно присвоил звание героя Украины врачу-онкологу, радиологу Леониду Киндзельскому за спасение многих ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС.

Во вторник на Украине отмечается памятная дата - День ликвидатора. 14 декабря 1986 года было официально объявлено о завершении строительства объекта "Укрытие" - саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. В 2006 году власти Украины официально закрепили эту дату в календаре. Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях. В Белоруссии общая площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тыс. кв. км. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тыс. кв. км и населением 2,6 млн человек.