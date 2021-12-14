Освещение впервые появится почти на 500 улицах Иваново

ИВАНОВО, 14 декабря. /ТАСС/. Проект по освещению почти 500 улиц будет реализован в Иванове до конца текущего года в рамках совместной программы с компанией "Россети". Благодаря этому освещенность областного центра достигнет 95%, сообщил во вторник губернатор региона Станислав Воскресенский.

В 2018 году в Иванове старые натриевые лампы заменили на энергоэффективные. Благодаря этому освещенность увеличилась в 4,5 раза, при этом по-прежнему освещение отсутствовало на трети всех улиц города.

"Мы нашли решение вместе с компанией "Россети" и городскими властями, чтобы эту проблему исправить и довести число улиц города, где есть освещение, до 95%. Таким образом, у нас должен получиться один из самых светлых городов в Центральной России", - сообщил Станислав Воскресенский, который во вторник совместно с генеральным директором ПАО "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорем Маковским оценил ход действия программы в Иванове.

Маковский отметил, что программа затронет почти 50 тысяч жителей. "Город Иваново будет одним из самых освещенных городов не только Центрального федерального округа, а в целом страны. И мы это точно знаем, что такая доля освещенности - более 95% - сегодня не во всех городах", - отметил глава компании.

По данным правительства региона, в настоящий момент освещение смонтировано уже более чем на 170 улицах. Работа на остальных будет завершена в ближайшие несколько недель. Подобную программу разработают и для других городов региона.

Во вторник в Иванове также начал работу Центр управления и мониторинга уличного освещения. Это современный высокотехнологичный диспетчерский пункт, который создан для улучшения качества обслуживания сетей наружного освещения города. Системы автоматизации и управления нагрузкой дают возможность в удаленном режиме настраивать работу отдельных точек, регулировать интенсивность светового потока. Кроме того, центр будет вести контроль за передвижением бригад энергетиков и мониторинг погодных условий.