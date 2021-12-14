В Петербурге наградили лауреатов премии "Математическая прогрессия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Награждение лауреатов премии программы поддержки математически одаренной молодежи "Математическая прогрессия" прошло в Петербурге, почетной наградой были отмечены 94 исследователя. В этом году в программе смогли поучаствовать не только студенты, но и аспиранты, сообщил во вторник член правления компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль на церемонии награждения.

"В этом году к бакалавриату и магистратуре добавилась и аспирантура, таким образом, наша партнерская образовательная цепочка для математиков окончательно структурирована. <...> За эти годы "Математическая прогрессия" стала по сути главным, большим российским проектом, в котором принимают участие самое большое количество победителей олимпиад и номинантов в различных международных математических конкурсах", - сказал он.

По его словам, за семь лет существования программы было выделено более 700 стипендий, более 30 аспирантов и постдоков получили целевое финансирование исследований, почти сто человек прошли международные стажировки.

Как отметил руководитель лаборатории им. П. Л. Чебышева СПбГУ лауреат Филдсовской премии Станислав Смирнов, математика является демократической дисциплиной, где каждый независимо от пола и возраста может найти свое предназначение. В этом году премии "Математическая прогрессия" удостоились 12 девушек. "Сегодня награды получили много девушек. В мире сложился такой стереотип, что математикой в основном занимаются молодые люди, это совсем не так. <...> В науке много специалистов любого возраста - и юношей, и девушек, так что это довольно демократическая дисциплина", - сказал он.

По его словам, от Международного математического конгресса, который пройдет в Петербурге в 2022 году, научное общество ждет еще большего толчка для развития молодежи.

"Математическая прогрессия" - программа поддержки математически одаренной молодежи, которую уже семь лет реализуют Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и компания "Газпром нефть" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". Среди первых "выпускников" проекта - Александр Логунов, который по окончании СПбГУ стал лауреатом премии Клэя (второй по значимости награды в сфере математики). В 2021 году участники "Математической прогрессии" стали победителями Международной математической олимпиады.