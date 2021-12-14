Вторая часть премии в сфере молодежной политики "Время молодых" состоится 27 июня

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения второй части Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" состоится 27 июня, в ней примут участие представители бизнеса, медиа и других сфер, активно поддерживающие молодежь. Об этом во вторник сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

"Сегодня у нас первый этап премии, мы подводили итоги, он носит более корпоративный характер. Второй этап премии у нас завершится к 27 июня, и 27 июня будет большая общероссийская молодежная премия, когда мы скажем спасибо и отметим не только тех, кто непосредственно представляет нашу сферу, но и наших партнеров, коллег. Это и профильные ведомства, и бизнес, и сфера медиа, это самые разные известные люди, которые сегодня являются ориентирами для молодежной аудитории, лидерами общественного мнения. Отметим всех тех, кто вносит свой вклад в поколение", - сказала она в ходе общения с журналистами после церемонии награждения лауреатов первой части премии.

Разуваева отметила, что целью первой части премии "Время молодых" было показать и отметить сотрудников сферы молодежной политики, которые, как правило, остаются за сценой. "Огромная нагрузка на специалистах, на ребятах, которые вкладываются в эту сферу, которые организуют эту работу на местах. Они продвигают молодых ребят, победителей проектов, но сами остаются в тени. И нам кажется очень важным момент признания этих людей. Мне кажется, что это получилось. Сегодня они стали главными героями", - рассказала она.

Во вторник состоялось награждение лауреатов премии "Время молодых" в семи номинациях: "Время возможностей", "Время поколения Z", "Друг молодых", "Место молодых", "Время открытий", "Голос молодых", "Время быть вместе", "Время лучших". Награды получили руководители и специалисты органов сферы молодежной политики, молодежные лидеры, подростки, педагоги-наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив, а также представители дирекций Всероссийской форумной кампании, молодежных пространств, образовательных организаций.