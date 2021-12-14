Липецкая область построит 60 км сетей водоснабжения для улучшения качества воды

ТАСС, 14 декабря. Власти Липецкой области планируют в 2022 году обеспечить качественной питьевой водой 4 тыс. человек, для чего в регионе построят 60 км сетей водоснабжения и пробурят 17 новых скважин. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор региона Игорь Артамонов.

"В 2022-м объем работ увеличим. Во всех районах области построим 60 км сетей водоснабжения, 10 км сетей водоотведения, пробурим 17 новых скважин. Где необходимо, модернизируем очистные сооружения. В результате 1 200 домовладений получат возможность подключения к централизованной системе водоснабжения, качество питьевой воды улучшится более чем для 4 тысяч жителей", - сообщил Артамонов.

По данным главы региона Артамонова, в 2021 году в 12 муниципалитетах Липецкой области построили девять источников питьевой воды, проложили 48 км сетей водоснабжения и 7 км сетей водоотведения. Как пояснили ТАСС в администрации Липецкой области, по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца 2024 года качественную питьевую воду получат 38,4 тыс. жителей региона.

Национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется до 2030 года с целью обеспечения российских семей качественным доступным жильем, создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды. С 2021 года в этот нацпроект включен федеральный проект "Чистая вода" для строительства и реконструкции объектов обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. По нему предусмотрено финансирование в размере 242 млрд рублей, из которых 146 млрд - средства федерального бюджета.