Волонтерами Победы в 2021 году стали 180 тыс. человек

САМАРА, 14 декабря. /ТАСС/. Число добровольцев, присоединившихся к движению "Волонтеры Победы", выросло в 2021 году на 180 тыс. человек. Об этом во вторник на открытии Международного форума волонтеров Победы сообщила руководитель движения Ольга Амельченкова.

"Наша команда растет, становится сильнее, масштабнее. В этом году к нам присоединились 180 тыс. новых добровольцев", - сказала она.

Амельченкова отметила, что за прошедший год волонтеры высадили 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны в рамках акции "Сад памяти". В честь 80-летия с начала войны волонтеры провели в 126 городах России и других стран акцию "Огненные картины войны", создавая образы из свечей. Так в Самаре появилась "огненная картина" штурмовика Ил-2 и слова "Самара помнит", рассказала руководитель волонтерского движения.

Кроме того, волонтеры осуществили мечту фронтовика из Орловской области Абрама Миркина. "Ему этим летом исполнился 101 год, и мы исполнили его мечту. В 80-летие начала блокады [Ленинграда] он побывал в местах своей боевой славы в Ленинградской области", - отметила она. Амельченкова поблагодарила всех добровольцев за их помощь ветеранам и неравнодушие.

Форум, в котором принимают участие волонтеры Победы со всего мира, пройдет в смешанном формате с 14 по 18 декабря в Самаре. В числе участников мероприятия - общественники, волонтеры, молодые историки, школьники и студенты. Они также примут участие в образовательных сессиях и тренингах, лекциях и мастер-классах, посетят встречи с известными личностями в онлайн-формате. Также у участников будет возможность в формате онлайн поработать в команде, обменяться успешным опытом и проектами в сфере сохранения исторической памяти о событиях и участниках Второй мировой войны.