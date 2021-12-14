В ЮАР зафиксировали значительный скачок числа заразившихся коронавирусом

ПРЕТОРИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Значительный рост числа новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в ЮАР за последние 24 часа - 23 857 по сравнению с 13 992 накануне. Об этом сообщил во вторник Национальный институт инфекционных заболеваний на своем портале.

Наибольший прирост количества заразившихся продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 8 685 по сравнению с 6 711 сутки назад. На второй позиции - провинция Квазулу-Наталь с 5 205 новыми больными. Абсолютное большинство заразившихся в течение последних трех недель инфицированы омикрон-штаммом.

В больницы ЮАР с диагнозом COVID-19 были помещены 599 человек по сравнению с 422 накануне. Общее число госпитализированных с коронавирусом - 6 895. За последние 24 часа от осложнений COVID-19 в ЮАР умерли 24 человека, сутки назад - 11.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 60 странах мира.