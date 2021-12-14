Марафон "Рождественский подарок" в Новгороде посвятили неполным семьям с детьми

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 декабря. /ТАСС/. Ежегодный благотворительный марафон "Рождественский подарок", который начался в Новгородской области, в этом году направлен на помощь неполным семьям с детьми и беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Марафон продлится до 14 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Рождественский марафон - самая масштабная акция милосердия в регионе, с каждым годом в ней участвует все больше жителей области. Всех их объединяют доброта и отзывчивость. За годы проведения акции собрано более 700 млн рублей. Благодаря марафону ежегодную помощь получают десять тысяч семей, пожилых и инвалидов. Это большое и важное дело, которое сплачивает и объединяет людей", - приводит пресс-служба слова губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

По данным, приведенным на заседании оргкомитета по подготовке благотворительного марафона, на данный момент в поддержке нуждаются более двух тысяч неполных семей и 700 беременных женщин.

Поступающие на счет фонда адресные денежные средства будут перечисляться конкретным гражданам в течение всего периода марафона. Те пожертвования, которые поступят в распоряжение фонда без указания именного получателя, будут распределены после официального завершения марафона между обратившимися за помощью гражданами на заключительном заседании организационного комитета по оказанию содействия в подготовке и проведении областного марафона "Рождественский подарок".

Марафон "Рождественский подарок" - старейшая благотворительная акция в Новгородской области, она проводится в регионе с 1993 года. В его рамках неравнодушные жители оказывают помощь пожилым, ветеранам, инвалидам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.