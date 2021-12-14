Молдавские спецслужбы задержали и обыскали российского журналиста Пегова

КИШИНЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы Артем Туров высказал возмущение по поводу задержания и обыска сотрудниками молдавских спецслужб российского журналиста Семена Пегова.

"Помимо широко озвученной ситуации с безосновательным и хамским недопуском граждан России в Молдавию произошел еще один интересный эпизод. Этой ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался Службой информации и безопасности (СИБ) РМ российский журналист Семен Пегов", - написал Туров во вторник на своем Telegram-канале. По его словам, Пегов снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта и роли Российской Федерации и российских миротворцев в его урегулировании.

"Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники, сотрудники СИБа открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам. Семена, который очень достойно реагировал на происходящее, конечно, отпустили. Но все недружественные действия в условиях, когда наша страна оказывает беспрецедентную помощь Молдове, вызывают недоумение", - отметил Туров.

В 2021 году правительство Молдавии призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы в непризнанное Приднестровье, а также воздерживаться от заявлений и контактов с тираспольскими представителями, освещения выборов в медиапространстве. Власти пояснили, что такие действия будут рассматриваться "как вызов суверенитету и территориальной целостности" Молдавии.

После этого во въезде в республику отказали российскому политологу Наталии Нарочницкой, члену Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду, первому заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову, ряду других общественных деятелей России.