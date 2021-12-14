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Проект на базе больших данных нужно создать для профориентации выпускников аграрных вузов

Директор Центра прикладного анализа больших данных Томского государственного университета Вячеслав Гойко сообщил, что благодаря использованию больших данных, возможно также создание цифровых двойников для управления университетом

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Проект, включающий использование больших данных (big data), который будет направлен на профориентацию выпускников аграрных вузов, необходимо создать для повышения вероятности их работы в сельской местности. Такое мнение высказал во вторник директор Центра прикладного анализа больших данных Томского государственного университета Вячеслав Гойко.

"Можно было бы создать отдельный проект, где мы вместе с вами пытались бы выстроить правильную профориентацию. <...> Эти открытые данные на примере нашего университета показывают, что мы можем выстроить так профориентацию, чтобы повысить вероятность того, что наш выпускник все-таки поедет в село и будет там работать", - сказал он в ходе экспертной сессии "Аграрное образование как движущая сила для развития человеческого капитала" конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Директор Центра отметил, что использование больших данных позволяет лучше понять не только выпускников университетов, но также абитуриентов, студентов, преподавателей, сотрудников вузов, благодаря анализу информации, которую они генерируют в сети - данные о научных публикациях, цифровые следы в социальных медиа, упоминания в СМИ и так далее.

Гойко добавил, что благодаря использованию больших данных, возможно также создание цифровых двойников для управления университетом. "Любой ректор мечтает управлять на основе данных, в этом отношении этот пресловутый цифровой двойник можно будет в некотором приближении создать очень аккуратно на основе этих открытых данных", - отметил он.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 гг. и 2025-2030 гг. В конце сентября комиссия Минобрнауки России отобрала в программу 106 университетов из 49 городов РФ. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 млн рублей, еще 15 университетов получили статус кандидата на участие в программе.

О форуме

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".

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