Проект на базе больших данных нужно создать для профориентации выпускников аграрных вузов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Проект, включающий использование больших данных (big data), который будет направлен на профориентацию выпускников аграрных вузов, необходимо создать для повышения вероятности их работы в сельской местности. Такое мнение высказал во вторник директор Центра прикладного анализа больших данных Томского государственного университета Вячеслав Гойко.

"Можно было бы создать отдельный проект, где мы вместе с вами пытались бы выстроить правильную профориентацию. <...> Эти открытые данные на примере нашего университета показывают, что мы можем выстроить так профориентацию, чтобы повысить вероятность того, что наш выпускник все-таки поедет в село и будет там работать", - сказал он в ходе экспертной сессии "Аграрное образование как движущая сила для развития человеческого капитала" конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Директор Центра отметил, что использование больших данных позволяет лучше понять не только выпускников университетов, но также абитуриентов, студентов, преподавателей, сотрудников вузов, благодаря анализу информации, которую они генерируют в сети - данные о научных публикациях, цифровые следы в социальных медиа, упоминания в СМИ и так далее.

Гойко добавил, что благодаря использованию больших данных, возможно также создание цифровых двойников для управления университетом. "Любой ректор мечтает управлять на основе данных, в этом отношении этот пресловутый цифровой двойник можно будет в некотором приближении создать очень аккуратно на основе этих открытых данных", - отметил он.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 гг. и 2025-2030 гг. В конце сентября комиссия Минобрнауки России отобрала в программу 106 университетов из 49 городов РФ. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 млн рублей, еще 15 университетов получили статус кандидата на участие в программе.

О форуме

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".