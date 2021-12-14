Победителям армейского КВН вручили часы и фуражку Шойгу

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Часы и фуражку министра обороны Сергея Шойгу вручили победителям армейского КВН. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня самые веселые и находчивые получат особые призы - мои часы и фуражку", - сообщил министр ранее на открытии финала конкурса.

По итогам состязаний третье место заняла команда "Сделано с ВУМОм" Военного университета Минобороны РФ, а второе место досталось команде Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ). Победителем армейского КВН стала команда "Секретное оружие" из Военной академии инженерно-технического обеспечения (филиал в городе Вольске).

"Как и было обещано, победителям были вручены часы и фуражка министра, а также кубок, - отметили в военном ведомстве. - Часы министра получила курсант четвертого курса РВВДКУ Мария Барабанцева. Фуражка же досталась одному из самых юных участников конкурса, юнармейцу Родиону Смирнову".

Награждение проводил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Геннадий Жидко.

"Ребята молодцы. Высокая самоотдача и отличный юмор на сцене", - подчеркнул он.