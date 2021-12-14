Участники из 62 регионов РФ принимают участие в форуме "Студвесна" в Татарстане

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Всероссийский образовательный форум "Студвесна" начал свою работу в Казани. В нем принимают участие 500 человек из 62 регионов России, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза молодежи.

"В столице Татарстана стартовал Всероссийский образовательный форум "Студвесна" - первый всероссийский образовательный проект в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна", совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы "Россия - страна возможностей". 500 участников из 62 регионов страны примут участие в образовательной и конкурсной программе в рамках подготовки к XXX Всероссийскому фестивалю "Российская студенческая весна" в 2022 году", - отметили в пресс-службе.

Частью форума станет образовательная программа, для его участников открыты театральная, танцевальная, музыкальная лаборатории, а также лаборатории видеопродакшн, моды и медиа. В рамках форума состоится всероссийский конкурс студенческих изданий и молодых журналистов "Медиавесна", где будут выбраны победители в нескольких номинациях: видеорепортаж, аудиоподкаст, публикация, фоторепортаж, SMM.

"Важным эпизодом форума станет финальный показ концертного шоу первого гастрольного тура победителей всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" 2021 года. Тур собрал 100 лучших участников фестиваля из 12 регионов России", - сообщили в пресс-службе. В туре приняли участие лауреаты Студенческой весны по целому ряду направлений: театральному, танцевальному, инструментальному, вокальному, журналистике, видео и научному слэму.

В ходе форума представители молодежных организаций и ведомств по работе с молодежью из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Грузии обсудят возможность проведения в 2022 году международной Студенческой весны в России в 2022 году. Финалом форума станет шоу-перформанс участников.

Форум объединяет на одной площадке студентов, руководителей творческих студенческих клубов и коллективов, режиссеров и организаторов культурно-творческой деятельности в образовательных организациях и субъектах РФ.