Более 140 человек приняли участие в конференции о сохранении культуры и языка карачаевцев

ЧЕРКЕССК, 14 декабря. /ТАСС/. Более 140 человек обсудили актуальные проблемы сохранения культуры и языка карачаевского народа в рамках конференции, которая прошла во вторник в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Карачаево-Черкесского госуниверситета.

"Сегодня в Карачаево-Черкесском государственном университете имени У. Д. Алиева при поддержке Министерства Карачаево-Черкесской республики по делам национальностей, массовых коммуникаций и печати прошла региональная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы изучения и сохранения языка, быта и культуры карачаевского народа", посвященная 130-летию со дня рождения классика карачаевской литературы Исмаила Семенова", - рассказали в пресс-службе, отметив, что участниками мероприятия стали более 140 человек.

В рамках конференции руководители министерств и администраций муниципалитетов региона, ректоры вузов, редакторы СМИ, представители общественных организаций, учителя родного языка, студенты и учащиеся школ республики обсудили актуальные проблемы изучения и преподавания карачаево-балкарского языка в современных условиях, формирование и развитие национальной литературы, историческое наследие карачаевцев. Для участников также была организована выставка декоративно-прикладного искусства.

Исмаил Семенов - основоположник и классик карачаевской литературы, член Союза писателей с 1940 года, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, автор песни "Эльбрус".

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в нем проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.