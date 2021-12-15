Госдума обсудит расширение механизма санкций за нарушения прав россиян и "золотые визы"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит в первом чтении два правительственных законопроекта: о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян, а также об упрощенном порядке выдачи вида на жительство иностранцам и членам их семей, инвестирующим в РФ.

Первым законопроектом предлагается внести поправки в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Его действующая редакция предусматривает возможность применения ряда ограничений к гражданам США, причастным к нарушениям прав человека, совершившим преступления в отношении граждан России. Речь в том числе идет о необоснованном юридическом преследовании, ущемлении прав и законных интересов россиян.

Закон сейчас позволяет запретить таким американцам въезд в РФ, арестовать на российской территории их финансовые активы, запретить им любые сделки с недвижимостью и инвестициями. Деятельность находящихся под их контролем юридических лиц в России может быть приостановлена, как и их полномочия в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных в РФ. Рассматриваемым законопроектом предлагается распространить возможность применения таких мер в отношении всех иностранцев и лиц без гражданства.

В повестку заседания также включен законопроект, который позволит в упрощенном порядке выдавать вид на жительство иностранцам и членам их семей, инвестирующим в РФ в соответствии с критериями, установленными правительством. Они смогут получить вид на жительство минуя стадию получения разрешения на временное проживание.