Финляндия может сократить срок действия ПЦР-теста для въезжающих

ХЕЛЬСИНКИ, 15 декабря. /ТАСС/. Финляндия может ужесточить правила въезда и сократить срок действия ПЦР-теста для въезжающих до 48 часов вместо нынешних 72. Об этом сообщила во вторник министр по делам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру.

По ее словам, с соответствующей инициативой выступили министерство социальных дел и здравоохранения и МВД. "Мы предложили, чтобы у людей, въезжающих из стран вне ЕС и Шенгенской зоны, был с собой тест, действительный менее 48 часов. Мы получили ответы на это предложение и теперь обсуждаем, какой для этого нужен переходный период", - сказала она телекомпании Yle.

Киуру добавила, что всем путешественникам, в том числе финнам и другим европейцам, будет рекомендовано делать тест заранее, еще до въезда, а сразу после сделать домашний тест.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% жителей старше 12 лет, однако рост числа случаев инфицирования продолжается. В связи с распространением омикрон-штамма власти приняли решение ужесточить целый ряд ограничений, которые ранее были ослаблены.