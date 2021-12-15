Польша ужесточила меры борьбы с коронавирусом

ВАРШАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Новые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, вступают в силу в среду в Польше.

"Борьба с четвертой волной пандемии продолжается. Каждый день мы наблюдаем множество новых случаев заражения COVID-19. Ради нашей общей безопасности необходимо изменить действующие правила", - информировало правительство Польши.

Теперь рестораны, кинотеатры и театры разрешено заполнять только на 30%. Повышение лимита возможно только за счет вакцинированных граждан, факт прививки которых будет проверяться владельцем объекта или организатором мероприятия. В кинотеатрах запрещается есть и пить в зале во время сеанса.

Ночные клубы и дискотеки в ближайшие недели будут закрыты. Новогодние праздничные мероприятия предписано проводить с соблюдением эпидемических мер безопасности, с участием не более ста человек. Это ограничение не касается привитых.

С 20 декабря по 9 января воспитанники начальных и средних школ будут учиться дистанционно. Как заверяют в Министерстве образования Польши, с 10 января школьники вернутся к учебе в очном формате.

Изменения также касаются тестирования на COVID-19. Каждый человек, прибывающий в Польшу не из стран Шенгенской зоны, должен будет сдать тест не ранее чем за 24 часа до въезда. Обязательное тестирование также вводится для лиц, проживающих совместно с больными ковидом.

Эпидемическая ситуация

С 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования, коронавирусом заразились свыше 3,8 млн человек, умерли более 89 тыс., выздоровели 3,3 млн. Антирекорд по суточному числу инфицированных был зарегистрирован 1 апреля этого года - 35 251 человек. В мае ситуация улучшилась, все лето прирост держался на уровне от 100 до 200 случаев заражения в сутки. В сентябре кривая заболеваемости вновь пошла вверх.

На прошлой неделе было зафиксировано около 28 тыс. новых случаев заражения за 24 часа. Омикрон-штамм в Польше пока не выявлен.