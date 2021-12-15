В Словении выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

ЛЮБЛЯНА, 15 декабря. /ТАСС/. Врачи выявили четыре первых случая заражения штаммом "омикрон" в Словении. Об этом во вторник сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на начальника ведущей в стране лаборатории диагностики вирусных инфекций Мирослава Петровца.

"В ходе последнего тестирования в Институте микробиологии и иммунологии мы обнаружили четыре образца, <...>, проанализировав вирусный геном, мы с полной уверенностью пришли к выводу, что речь идет о штамме "омикрон", который <...> уже довольно широко распространен в Европе", - сказал Петровец. Специалист добавил, что эти образцы были взяты в период с 29 ноября по 6 декабря у жителей центрального региона Словении.

Как отметил Петровец, иммунизация является "единственной возможной защитой, которая позволит жить относительно нормальной жизнью" в том числе в праздничные дни. "Только вакцинация вселяет в нас некоторый оптимизм и уверенность в том, что мы сможем успешнее справиться с новой версией [коронавируса]", - резюмировал специалист.