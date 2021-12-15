Ученые призвали страны Западной Африки в 10 раз ускорить вакцинацию от коронавируса

ТАСС, 15 декабря. Медики выяснили, что текущие темпы вакцинации от COVID-19 в странах Западной Африки примерно в 10 раз отстают от показателей, заложенных в планах ВОЗ и в документах Африканского союза. Это говорит о необходимости резкого ускорения этого процесса для достижения коллективного иммунитета, пишут ученые в статье в журнале BMJ Global Health .

"Инициатива COVAX и планы Африканского союза предусматривают, что к июню 2022 года прививки от COVID-19 должны получить около 60% жителей всей Африки. Достижение этой цели в странах Западной Африки потребует ускорить текущие темпы вакцинации населения этих государств как минимум в 10 раз", - пишут исследователи.

Инициатива COVAX была запущена ВОЗ и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) в апреле прошлого года для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 для развивающихся стран. К июлю прошлого года к ней присоединилось свыше 160 государств, объединивших свои ресурсы для максимально быстрой закупки и распределения вакцин по странам третьего мира.

В августе прошлого года Ассамблея глав стран Африканского союза официально одобрила планы COVAX, касающиеся стран Африки. В их рамках участники инициативы COVAX планировали поставить свыше 720 млн. доз вакцины от COVID-19 во все страны Африки к июлю 2022 года, что в теории должно было обеспечить коллективный иммунитет от коронавируса.

Группа африканских и европейских медиков под руководством Мохаммеда Афолаби, доцента Лондонской школы гигиены и тропической медицины (Великобритания), проследила за исполнением планов COVAX и Африканского союза в пятнадцати странах Западной Африки, многие из которых относятся к числу беднейших стран мира.

Низкие темпы вакцинации

Ученые проанализировали то, как много доз вакцин было завезено в страны Западной Африки с начала этого года, а также изучили то, как много людей во всех странах региона получило эти прививки. И те, и другие данные указали на то, что текущие темпы вакцинации населения в этих государствах были как минимум в десять раз ниже тех показателей, которые были запланированы экспертами ВОЗ и Африканского союза.

По словам Афолаби и его коллег, у этого отставания от графика есть сразу несколько причин. В их число вошли задержки с сертификацией вакцин, перебои с их завозом из Индии, связанные с началом вспышки дельта-штамма коронавируса в начале этого года, а также низкие объемы этих поставок и отсутствие у широких слоев населения понимания того, что прививки от COVID-19 критически важны для их выживания.

В результате этого уровень вакцинации в странах Западной Африки не превысил 0,27% к середине текущего года, что в разы меньше, чем в среднем по всему континенту, и в десятки раз ниже типичной доли привитого населения в высокоразвитых государствах мира. По этой причине ученые призывают власти стран региона более серьезно отнестись к проблеме вакцинации и многократно ускорить ее для защиты населения от последующих вспышек COVID-19.