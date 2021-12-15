ВЦИОМ рассказал, сколько россиян прислушиваются к мнению родственников

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян ищут авторитетное мнение среди своих родственников, при этом каждый пятый не имеет в окружении людей, к мнению которых прислушивается. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Россиян спросили, есть ли среди их друзей, знакомых и родственников такие люди, к мнению которых они прислушиваются: 35% прислушиваются к мнению родителей, 29% прислушиваются к мнению друзей, 17% прислушиваются к детям или внукам, а также братьям и сестрам, а 20% - к другим родственникам. При этом каждый пятый (20%) не имеет в своем окружении людей, к мнению которых прислушивается", - говорится в опросе. Кроме того, россияне также прислушиваются к бабушкам и дедушкам (8%).

Отвечая на вопрос о том, кто из известных россиян является авторитетом, 16% участников опроса назвали президента РФ Владимира Путина. Среди других авторитетных людей респонденты выделили министра обороны РФ Сергея Шойгу, главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, главу правительства РФ Михаила Мишустина.

Две трети россиян (69%) убеждены, что среди их близких, друзей и коллег есть те, кто считает их авторитетом и прислушивается к их мнению. При этом 14% полагают, что таких людей в их окружении нет. Три четверти опрошенных россиян (75%) имеют детей. Из них 82% убеждены, что являются авторитетом для своих детей. В то же время 11% полагают, что у их детей есть другие авторитеты, а 7% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проведен 24 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.