В Южной Корее вновь ужесточат меры социального дистанцирования

СЕУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Республики Корея рассматривает возможность ужесточения карантинных мер, включая введение новых ограничений на частные встречи и время работы общественных заведений. Об этом сообщил премьер-министр страны Ким Бу Гём, выступая в среду на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Он отметил, что это - вынужденная мера в условиях резкого роста смертности и числа новых случаев заражения коронавирусом. "Правительство считает нынешнюю эпидемическую ситуацию очень серьезной и планирует ужесточить меры социального дистанцирования", - подчеркнул Ким Бу Гём.

О новых мерах будет объявлено 17 декабря. В настоящее время максимальное число участников частных встреч составляет шесть в столичном регионе и восемь в других районах страны. Ожидается, что данные числа будут снижены до четырех, а также будут восстановлены ограничения на работу предприятий торговли и общественного питания. Одновременно с ужесточением мер социального дистанцирования планируется организовать выплаты компенсаций владельцам малого бизнеса и самозанятым гражданам, отметил премьер-министр.

Он также указал, что до конца года будет создано 5,8 тыс. новых больничных мест и увеличено количество госпиталей, специализирующихся на лечении COVID-19.

Резкий рост заболеваемости в Южной Корее произошел после того, как 1 ноября были ослаблены карантинные ограничения в рамках правительственного плана постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. В конце ноября власти приняли решение приостановить дальнейшее ослабление правил социального дистанцирования, ускорить проведение ревакцинации и увеличить число больничных коек, дефицит которых стал причиной отказов в госпитализации и смерти десятков пациентов.