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Военные на Дальнем Востоке получили новые снегоходы для доставки важной корреспонденции

Экипаж техники рассчитан на двух человек

ТАСС, 15 декабря. Военнослужащие Восточного военного округа на Дальнем Востоке получили партию современных снегоходов, которые позволят доставлять важную корреспонденцию в командные пункты, которые находятся в труднопроходимой местности. Об этом сообщила в среду пресс-служба округа.

"В фельдъегерско-почтовые подразделения соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированные в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае в текущем году поступила на вооружение партия современных армейских снегоходов. Эта специальная техника предназначена для доставки важной корреспонденции между командными пунктами подразделений округа разного уровня, которые находятся на незначительном удалении в условиях труднопроходимой местности", - говорится в сообщении.

Снегоход можно доставить автомобильным транспортом на грузовой платформе. Вместе с экипажем из двух человек он может развить скорость по заснеженным участкам порядка 65 км/ч и при этом нести груз весом около 100 кг.

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