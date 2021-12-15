Военные на Дальнем Востоке получили новые снегоходы для доставки важной корреспонденции

ТАСС, 15 декабря. Военнослужащие Восточного военного округа на Дальнем Востоке получили партию современных снегоходов, которые позволят доставлять важную корреспонденцию в командные пункты, которые находятся в труднопроходимой местности. Об этом сообщила в среду пресс-служба округа.

"В фельдъегерско-почтовые подразделения соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированные в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае в текущем году поступила на вооружение партия современных армейских снегоходов. Эта специальная техника предназначена для доставки важной корреспонденции между командными пунктами подразделений округа разного уровня, которые находятся на незначительном удалении в условиях труднопроходимой местности", - говорится в сообщении.

Снегоход можно доставить автомобильным транспортом на грузовой платформе. Вместе с экипажем из двух человек он может развить скорость по заснеженным участкам порядка 65 км/ч и при этом нести груз весом около 100 кг.