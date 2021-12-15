Эксперт считает, что после распада СССР в мире возродились старые угрозы и появились новые

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Мир за три десятилетия, прошедшие после распада Советского Союза, столкнулся не только со старыми угрозами, но и новыми опасностями. Такое мнение высказал корр. ТАСС вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес и руководитель его исследовательского отдела Джордж Биб в связи с недавним 30-летием прекращения существования СССР.

Он отрицательно ответил на вопрос, стала ли обстановка на планете более безопасной. "В мире вновь появились старые демоны - агрессивный национализм, терроризм, распространение ядерного оружия, разрыв между богатыми и бедными, соперничество великих держав - в сочетании с новыми транснациональными угрозами, включая инфекционные заболевания, изменение климата и кибератаки", - отметил Биб, который руководил аналитическим отделом ЦРУ по России и занимал пост специального советника вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки.

По мнению эксперта, международное сообщество сейчас "сталкивается с новой цифровой медиасредой, которая делает установление истины более трудным, чем когда-либо". "Многие перестали испытывать страх перед опасностью ядерной катастрофы, которая побудила США и Советский Союз принять меры для сдерживания этой угрозы и удерживала от безрассудного поведения", - добавил экс-дипломат.

Он напомнил, что "распад Советского Союза положил конец двуполярному мировому порядку" и привел к "периоду однополярной американской гегемонии и глобализации под предводительством США". "Теперь однополярный мир уже в прошлом, и мир вступил в новую фазу многополярного соотношения сил - фазу, правила и функционирование которой вызывают много споров", - считает Биб.

События декабря 1991 года

8 декабря 1991 года главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в преамбуле которого констатировалось, что СССР как "субъект международного права и геополитическая реальность" с этого момента прекращает свое существование. 10 декабря документ ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии, а 12 декабря аналогичный акт принял российский парламент.