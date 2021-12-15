Эксперт: последние 30 лет показали ошибочность идеи гарантированного торжества демократии

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Три последние десятилетия показали ошибочность представления о том, что распад Советского Союза привел к "концу истории" и гарантированному торжеству демократической модели управления. Такое мнение высказал корреспондент ТАСС вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес и руководитель его исследовательского отдела Джордж Биб в связи с недавним 30-летием прекращения существования СССР.

"Многие американцы восприняли падение коммунизма как конец истории, как кульминацию диалектического процесса, в результате которого леволиберальная, рыночная демократия осталась единственной жизнеспособной моделью управления. Последующие три десятилетия показали ошибочность этой концептуальной схемы", - отметил Биб, который руководил аналитическим отделом ЦРУ по России.

Эксперт, занимавший пост специального советника вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки, подчеркнул, что "история не развивается линейно в направлении большей свободы, процветания и эффективности". "Американские усилия по распространению либеральной демократии, будь то поощрение или принуждение, также не ускорили это развитие"- считает Биб.

Прогнозы ЦРУ о распаде СССР

Комментируя утверждения, что американские спецслужбы не смогли предсказать распад СССР, он пояснил: "Когда речь идет о прогнозировании угроз и возможностей, которые могут возникнуть в будущем, задача разведки не заключается в том, чтобы делать одномоментные прогнозы того, что произойдет на следующей неделе, в следующем месяце или в следующем году". "Это необходимо для понимания ряда влияющих на ситуацию факторов и динамики их взаимодействия, чтобы лица, принимающие решения, могли принимать взвешенные политические решения", - добавил Биб.

Он подчеркнул, что у ЦРУ не делало "одномоментных прогнозов о том, что Советский Союз распадется в 1991 году". "Понимало ли оно [ЦРУ] сложную динамику, действующую в руководстве Советского Союза, республиках, народах, экономике и обществе? Да, и как показали опубликованные материалы из архива ЦРУ, оно неоднократно предупреждало по американским правительственным каналам, что СССР подвергается значительному риску полного распада", - отметил бывший советник Чейни.

События декабря 1991 года

8 декабря 1991 года главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в преамбуле которого констатировалось, что СССР как "субъект международного права и геополитическая реальность" с этого момента прекращает свое существование. 10 декабря документ ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии, а 12 декабря аналогичный акт принял российский парламент.