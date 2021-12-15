Новые антиковидные ограничения начали действовать в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Новые введенные из-за сложной ситуации с заболеваемостью ковидом ограничения вступили в силу в среду в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"С 15 декабря работодатели в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, за исключением некоторых предприятий жизнеобеспечения и других, переводят на дистанционную форму работы не менее 30% от штатной численности сотрудников, в том числе беременных, работников 60+, сотрудников с хроническими заболеваниями, невакцинированных сотрудников и имеющих медотвод от прививки", - сказали в Минздраве региона.

Организации, оказывающие социальные услуги, центры социальной поддержки и социального обслуживания населения, а также непродовольственные магазины сдвигают график работы на время с 11:00 до 20:00. Со среды наличие QR-кода вакцинированного или переболевшего либо сертификата о прививке становится обязательным для сотрудников учреждений, подведомственных органам исполнительной власти края и органам местного самоуправления муниципалитетов. Посетители этих учреждений могут также предоставить отрицательный ПЦР-тест. Ранее требование QR-кода ввели для торговых центров, госучреждений, учреждений культуры, парикмахерских и салонов красоты, кафе и ресторанов, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов, на внутренних перелетах. На дистанционную работу перевели учреждения дополнительного образования для детей.

С сегодняшнего дня невакцинированные пенсионеры старше 60 лет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре не смогут получать компенсацию льготного проезда на транспорте. Накануне краевые власти сообщали, что за минувшую неделю среди пожилых заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 6%. В этой возрастной группе зарегистрировали 360 заболевших на 100 тыс. жителей - это самые высокие цифры среди регионов России. Жителей края старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями отправили на дистанционный режим работы еще в конце октября. Неработающие пенсионеры были отправлены на самоизоляцию, по самоизоляции для работающих пенсионеров такое решение было принято 14 декабря.

Омикрон-штамм

В целях профилактики распространения штамма коронавируса "омикрон" на территории региона открыли обсерватор для изоляции людей, прибывающих из стран, где циркулирует этот штамм, и контактирующих с ними. Об этом ТАСС сообщил и.о. заместителя министра здравоохранения края, начальник управления организации медицинской помощи населению Алексей Веселов.

"Развернут обсерватор для изоляции граждан, а также лиц, находившихся с ними в контакте, лиц, прибывших из стран с риском распространения нового штамма вируса, на базе медицинского учреждения КГБУЗ "Бикинская центральная районная больница", - сказал Веселов.

В конце ноября власти в регионе начали тестирование прилетающих из Китая и Гонконга на омикрон-штамм коронавируса. Пока заболевших с новым штаммом в регионе не выявлено.

В Хабаровском крае зарегистрировано около 117,3 тыс. случаев COVID-19, умерли, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 1 142 человека. В сутки фиксируется порядка 500 новых случаев заболевания, обстановка в регионе напряженная. Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Хабаровский край в числе регионов с наихудшей ситуацией по росту числа госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии. По словам Веселова, среди причин этого - позднее обращение пациентов за медицинской помощью, самолечение на дому, недостаточный уровень вакцинации среди лиц, страдающих хроническими соматическими заболеваниями и пожилых граждан, а также смещение "эпидемической волны" на восток страны.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен в 63 странах, включая Россию.