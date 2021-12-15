В Новосибирске ликвидировали аварию, оставившую без тепла около 2 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. В одном из районов Новосибирска ликвидировали аварию, произошедшую на теплотрассе и оставившую без тепла около 2 тыс. человек, в том числе 674 ребенка. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Авария произошла рано утром во вторник на одной из улиц левобережной части Новосибирска в результате повреждения трубопровода диаметром 400 мм.

"В 01:50 (22:50 мск) аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Теплоснабжения из-за повреждения трубопровода лишились 24 многоквартирных и 27 частных домов, а также детский сад, медицинское учреждение и 13 административных помещений.

15 декабря в Новосибирске, по данным синоптиков, температура воздуха опустилась до минус 19-21 градуса.