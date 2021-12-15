В ВОЗ прогнозируют увеличение нагрузки на здравоохранение из-за омикрон-штамма

ЖЕНЕВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более высокие темпы распространения омикрон-штамма в сравнении с другими вариантами коронавируса, как ожидается, приведут к увеличению числа госпитализаций и росту нагрузки на медицинских работников и системы охраны здоровья. Это в свою очередь может вызвать рост смертности, заявили в среду ТАСС в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Расширение заражений из-за "омикрона", как ожидается, приведет к большему числу госпитализаций. Это увеличит нагрузку на работников передовой линии и системы медицинской помощи, что может привести к большему числу смертей", - отметила пресс-служба ВОЗ в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о развитии эпидемиологической ситуации в условиях распространения "омикрона".

В женевской штаб-квартире напомнили, что у многих стран пока нет возможностей для секвенирования образцов биоматериала всех заболевших и умерших от ковида. Поэтому в ВОЗ не исключают, что будет трудно получить точную информация о том, заражение каким именно штаммом привело к летальному исходу. В то же время, в организации ожидают, что в ближайшие недели будет поступать больше данных о тяжести протекания болезни при заражении "омикроном". Такие сведения "нужны для полного понимания клинической картины инфицированных" этим вариантом коронавируса. ВОЗ призывает страны собирать данные о лечении пациентов в больницах и делиться ими, используя для этого платформу организации по COVID-19.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". "Омикрон" распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов", - сообщил 14 декабря на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Новый штамм обнаружен на настоящий момент в 77 странах мира.