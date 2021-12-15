Акция по сбору новогодних елок на переработку пройдет в Москве с 2 января по 20 февраля

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы смогут сдать на переработку новогоднее дерево в рамках акции "Елочный круговорот", сообщила в среду пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в столице с 2 января по 20 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

В разных районах города появятся 534 пункта по сбору деревьев, 11 пунктов разместят на природных территориях.

"Акция "Елочный круговорот" проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Он напомнил, что в рамках акции в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие новогодней мишуры и украшений. "Приемка деревьев на утилизацию осуществляется бесплатно. Собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп", - добавил Бирюков.