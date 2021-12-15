Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до 1 апреля

13 декабря губернатор области Андрей Травников сообщил, что считает необходимым продлить режим до конца зимнего эпидсезона.

"В абзаце втором цифры "31.12.2021" заменить цифрами "01.04.2022", - говорится в документе.

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается у почти 400 человек, с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц.

С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев.

По данным оперативного штаба на утро 14 декабря, в регионе зарегистрированы 88 237 случаев коронавируса (+398 за сутки), в том числе у 9 683 детей. 59 561 пациент полностью выздоровел (+227 за сутки). Скончались 4 002 человека.