Проверяющие QR-кодов и работники кол-центров признаны самыми скандальными профессиями в РФ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники российских компаний назвали профессии, с представителями которых им приходилось чаще всего скандалить. В числе лидеров - контролеры QR-кодов, сотрудники кол-центров, курьеры и врачи, свидетельствуют данные исследования сервиса "Зарплата.ру", проведенного с 8 по 12 декабря во всех регионах страны среди 1 730 респондентов.

По мнению участников опроса, чаще всего приходилось скандалить с контролерами QR-кодов в организациях и общественных местах - 11%, работниками кол-центров - 14%, курьерами - 8%, врачами - 7%, по 5% - с охранниками, сотрудниками регистратуры в больницах, кассирами, таксистами. Лишь 2% указали на кондукторов в общественном транспорте.

Самая напряженная обстановка в коммуникациях возникает у россиян с представителями следующих сфер: различные услуги - 32%, бухгалтерия, финансы, банки - 13%, продажи - 13%, розничная торговля - 10%, медицина и фармация - 8%, рестораны, кафе, общепит - 6%.

Около 26% от всех респондентов предположили, что на психологическое состояние некоторых работников влияет обилие стрессовых ситуаций в их профессии, 16% опрошенных считают, что подобные специалисты скандалят из-за того, что их напрягает слишком частое общение с незнакомыми людьми, 15% связали это с общим недовольством некоторых людей своей работой и жизнью. Каждый десятый участник опроса заметил влияние на настроение людей сложной обстановки в обществе, по 6% отметили, что сказываются негативные эффекты пандемии коронавируса, ненормированный труд и переработки. Только 4% респондентов сообщили, что причина их частых споров и ругани с врачами, работниками общепита, транспорта кроется в маленькой зарплате специалистов.

При этом около 30% участников опроса отметили, что повышение оплаты труда может благотворно повлиять на "нервных" специалистов. Еще 26% респондентов убеждены, что с увеличением зарплат в ряде наиболее "скандальных" сфер проблема с коммуникациями не решится, и наиболее негативно настроенным людям стоит сменить работу. Около 18% ответивших на вопросы "Зарплаты.ру" россиян считают, что кондукторам, работникам кол-центров и другим специалистам стоит развивать психологическую стойкость к провокациям, 12% думают, что этим работникам нужно чаще отдыхать.