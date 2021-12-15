В Якутии 2022 год объявили Годом матери

ЯКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев объявил предстоящий 2022 год Годом матери. Об этом он сообщил в среду, выступая с посланием к Государственному собранию республики.

"У народов Якутии в суровом климате <…> мать всегда была источником тепла и душевного спокойствия. Была центром семьи, оберегая ее, наделяя ее любовью и созидательной энергией. В счастье всех матерей Якутии заключается счастье всего общества, это наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем. Утверждая это, я объявляю юбилейный 2022 год Годом матери в Республике Саха (Якутия)", - сказал Николаев.

Он отметил, что 2022 году будет обращено "особое внимание расширению возможностей женщин для получения новых компетенций". Будут предложены новые программы женского здоровья с персонализированным сопровождением.

2021 год был объявлен Годом здоровья. В этом году в регионе создали совет при главе региона по благополучию и устойчивому развитию для повышения качества жизни населения и обеспечения развития республики. В марте Николаев подписал указ о стратегических направлениях укрепления здоровья жителей республики, согласно которому 2021-2030 годы объявлены в республике Десятилетием здоровья.