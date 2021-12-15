В Московском зоопарке впали в спячку медведи

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Медведи из Московского зоопарка впали в спячку. В берлоги залегли 29-летняя камчатская бурая медведица Роза и ее сосед - 26-летний гималайский медведь Алладин, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В Московском зоопарке уснули медведи. Несколько морозных дней на прошлой неделе, когда температура на улице опускалась ниже минус 10 градусов, послужили сигналом к началу зимней спячки. В берлоги залегли 29-летняя камчатская бурая медведица Роза и ее сосед - 26-летний гималайский медведь Алладин", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, зимний сон необходим, чтобы пережить холода, ведь в сезон морозов и снегов гораздо труднее добывать пищу. В спячку впадают сурки, бурундуки, тушканчики, ежи, летучие мыши, суслики, еноты, сони, бурые и гималайские медведи.

"Осенью они накапливают жировые запасы, чтобы благополучно проспать несколько месяцев. Во сне метаболизм замедляется, так что эти запасы расходуются экономно. Кстати, если медведи не залегают вовремя в берлогу, от голода и усталости они становятся агрессивными и даже опасными", - сказала она.

Приготовления к зимней спячке для медведей начались еще в августе. Тогда их перевели на более калорийное питание, чтобы они успели набрать достаточную массу тела. Медведи ежедневно получали рыбу - кету и горбушу, ели сладкие фрукты - груши, яблоки, виноград. С таким рационом к началу декабря крупная медведица Роза достигла веса 600 кг, а более миниатюрный Алладин поправился до 350 кг. Этого достаточно, чтобы проспать около четырех месяцев без вреда для здоровья. За зиму медведи обычно теряют до четверти веса.

"Зоологи также заранее обустроили берлоги. В закрытых вольерах постелили мягкую солому, в помещениях отключили отопление, и температура в "спальнях" стала почти такой же, как и на улице. Обычно перед тем, как залечь в спячку, медведи становятся менее активными, большую часть дня отдыхают. Но в этом году Роза и Алладин гуляли по вольеру до наступления холодов", - говорится в сообщении.

Роза и Алладин проснутся, когда в Москву вернется теплая и солнечная погода. Обычно они выходят из спячки в конце марта, но, если зима выдается долгой, медведи могут проспать и весь апрель.