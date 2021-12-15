Москалькова попросила освободить из СИЗО ректора "Шанинки" из-за состояния его здоровья

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова подготовила обращения в органы прокуратуры и следственного контроля о замене ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву меры пресечения на не связанную с заключением под стражу. Об этом говорится на официальном сайте уполномоченного.

"С учетом состояния здоровья Сергея Эдуардовича, находящихся на его иждивении двоих несовершеннолетних детей 2007 и 2008 годов рождения, один из которых является ребенком-инвалидом (страдает аутизмом), родителей 1927 и 1937 года рождения, также являющихся инвалидами, уполномоченный подготовила повторное обращение в органы прокурорского надзора и следственного контроля о замене ректору "Шанинки" меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее Москальковой были запрошены в суде процессуальные документы и протокол судебного заседания по делу Зуева. Как уточняется в сообщении на сайте, Москалькова посетила ректора "Шанинки" в СИЗО "Матросская тишина". "По словам уполномоченного, встреча длилась около часа. Сергей Зуев содержится в больнице СИЗО с 20 ноября 2021 года. Самочувствие ректора "Шанинки" не очень хорошее, ему необходимо постоянное медикаментозное лечение и контроль. После перенесенных трех операций и обострения гипертонической болезни он нуждается в консультациях узких специалистов гражданского профиля - сосудистого хирурга и кардиохирурга вне медицинского учреждения системы ФСИН России", - подчеркивается в сообщении.

При этом Зуев сообщил Москальковой, что у него нет вопросов к условиям содержания под стражей, положительно отозвался о заботе врачей и об отношении со стороны сотрудников СИЗО, говорится в сообщении.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей. В связи с этим, как сообщалось ранее, адвокаты Зуева подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции ходатайство о его освобождении. Также они подали апелляцию на решение продлить ему срок содержания под стражей на два месяца.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих федеральному государственному автономному учреждению "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко и исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они, кроме Крючковой, содержатся под стражей. Она признала вину и переведена под домашний арест.

В новость внесена правка (10:16 мск) - передается с уточнением должности в первом предложении, верно - уполномоченный по правам человека в РФ.