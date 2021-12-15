В Новосибирской области началось строительство инфекционной больницы на 504 места

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Строительство инфекционной больницы на 504 места, которая станет одной из крупнейших в Сибири, началось в Новосибирской области в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников.

"Фактически начались строительные работы на площадке новой инфекционной больницы на 504 койки. В ближайшее время я планирую сделать инспекционный выезд на строительство объекта", - сказал он.

Ранее сообщалось, что инфекционную больницу должны ввести в эксплуатацию в пригороде Новосибирска в 2022 году. Как рассказал ТАСС Дмитрий Колосов, председатель совета директоров инвестиционно-строительного холдинга "К1", который будет заниматься возведением медучреждения, ориентировочная стоимость объекта - около 5 млрд рублей. Соглашение о строительстве между властями региона и холдингом было подписано в сентябре на VIII Инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП". Колосов уточнил, что приблизительные сроки возведения объекта - 10 месяцев. Финансовым партнером проекта выступит Газпромбанк.

В составе комплекса больницы планируется шесть лечебных отделений, отделение функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, операционный блок с родовым отделением. Для транспортировки экстренных пациентов предусмотрена вертолетная площадка.