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Мурашко заявил, что около 3,9% вакцинированных заболевают ковидом в России

Глава Минздрава РФ добавил, что в больницы с коронавирусом попадают не более 1,7% вакцинированных
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 3,9% прошедших вакцинацию россиян заболевают коронавирусной инфекцией, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Он добавил, что не более 1,7% вакцинированных попадают в больницы с коронавирусом.

"Среди вакцинированных 3,9% где-то - это те, которые заболевают. [Доля] поступающих в стационар среди заболевших составляет где-то среди вакцинированных не более 1,7%", - сказал он на съезде профсоюза работников здравоохранения РФ.

По словам Мурашко, в стране более 700 тыс. человек с ковидом находятся под медицинским наблюдением. "Сегодня более 700 тыс. пациентов мы сопровождаем", - уточнил он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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