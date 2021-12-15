Мурашко заявил, что около 3,9% вакцинированных заболевают ковидом в России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 3,9% прошедших вакцинацию россиян заболевают коронавирусной инфекцией, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он добавил, что не более 1,7% вакцинированных попадают в больницы с коронавирусом.
"Среди вакцинированных 3,9% где-то - это те, которые заболевают. [Доля] поступающих в стационар среди заболевших составляет где-то среди вакцинированных не более 1,7%", - сказал он на съезде профсоюза работников здравоохранения РФ.
По словам Мурашко, в стране более 700 тыс. человек с ковидом находятся под медицинским наблюдением. "Сегодня более 700 тыс. пациентов мы сопровождаем", - уточнил он.