Мурашко заявил, что около 3,9% вакцинированных заболевают ковидом в России

Он добавил, что не более 1,7% вакцинированных попадают в больницы с коронавирусом.

"Среди вакцинированных 3,9% где-то - это те, которые заболевают. [Доля] поступающих в стационар среди заболевших составляет где-то среди вакцинированных не более 1,7%", - сказал он на съезде профсоюза работников здравоохранения РФ.

По словам Мурашко, в стране более 700 тыс. человек с ковидом находятся под медицинским наблюдением. "Сегодня более 700 тыс. пациентов мы сопровождаем", - уточнил он.