В Совете Федерации не исключают уточнения и дополнения закона об иноагентах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ не исключают уточнения и дополнения закона об иноагентах по итогам анализа правоприменительной практики. Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии.

"Правоприменительная практика здесь составила чуть менее года. Его критики привычно сетуют на "ограничение прав". Однако предусмотренные законодательством санкции применяются не за деятельность как таковую, а за ее ведение без регистрации (аналогичный подход, но более жесткий содержится в законе США, известном как FARA). После накопления правоприменительной практики возможны уточнения и дополнения в рассматриваемый закон", - говорится в докладе, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Сенаторы напоминают, что соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 18 ноября 2020 года и получил положительный отзыв правительства РФ. Документ уточнил понятие "иностранный агент" в отношении зарегистрированных юридических лиц и общественных организаций, а также расширил сферу применения этого термина по отношению к физическим лицам, которые ведут на территории России политическую деятельность либо собирают различную информацию военной, военно-технической направленности и при этом получают материальную или иную организационно-техническую помощь из-за рубежа. "Закон, с одной стороны, способствует усилению национальной безопасности РФ, с другой стороны, не приводит к дополнительным ограничениям в самой деятельности тех, кто получает финансирование за сбор соответствующей информации от иностранных источников (если подобное не относится к определению "шпионаж" согласно УК РФ)", - отмечается в документе.

В нем приводится официальная статистика, по которой в реестре Минюста РФ в настоящее время числятся 75 НКО, выполняющих функции иностранного агента, при этом общее число российских НКО превышает 40 тыс. (то есть иноагенты составляют менее 2%). Число признанных иноагентами НКО периодически меняется (часть ликвидируется по различным причинам, часть преобразуется, часть выбывает из списка иноагентов, так как утрачивает один из его признаков).

В число незарегистрированных общественных объединений-иноагентов входит только три организации из многих тысяч, существующих в РФ, говорится в документе. В реестре СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, на момент подготовки доклада было 103 юридических и физических лица. При этом, по официальным данным, в РФ числится свыше 150 тыс. средств массовой информации и более полумиллиона журналистов.

Предложения о поправках

В докладе отмечается, что комиссия постоянно получает разные, часто взаимоисключающие предложения, суть которых сводится и к ужесточению уже существующих законодательных норм в сфере защиты государственного суверенитета, и к их максимальному смягчению. "Комиссия внимательно изучает каждое конкретное предложение, поступающее от российских граждан, отечественных общественных структур, включая политические партии и профессиональные организации. Мы также анализируем предложения, официально вносимые субъектами законодательной инициативы. Одновременно учитывается международный опыт решения подобного рода вопросов в странах с различными политическими системами", - говорится в документе.

При этом комиссия предлагает только те меры, которые носят характер адекватного ответа на реально существующие внешние угрозы отечественному суверенитету, большинство из них носит преимущественно профилактический характер, утверждается в докладе. "С учетом изложенного работа по уточнению действующего законодательства в данной сфере будет продолжена. В том числе это относится к вопросам, непосредственно связанным с совершенствованием с учетом правоприменительной практики законодательных мер в отношении юридических и физических лиц, имеющих признаки иностранных агентов, включая СМИ-иноагенты. Такого рода работа, безусловно, будет продолжена с привлечением представителей соответствующих профессиональных сообществ, других институтов гражданского общества", - отмечают сенаторы.