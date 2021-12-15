{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Видимость на дорогах составит менее 500 м, водителей просят проявлять особую осторожность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"По информации Росгидрометцентра России, с 19:00 15 декабря до 06:00 16 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью менее 500 м", - говорится в сообщении Смольного.

Водителей просят проявлять особую осторожность.

Желтый - второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В кафе в Москве у безработного украли пакет с почти пятью млн рублей
Возбуждено уголовное дело по статье о краже
Читать полностью