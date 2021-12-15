В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за тумана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"По информации Росгидрометцентра России, с 19:00 15 декабря до 06:00 16 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью менее 500 м", - говорится в сообщении Смольного.

Водителей просят проявлять особую осторожность.

Желтый - второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.