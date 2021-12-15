Глава Якутии предложил создать проект по мониторингу и реабилитации переболевших COVID-19

ЯКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в среду в ходе послания к Государственному собранию (Ил Тумэн) республики предложил создать проект "Здоровая жизнь после ковида" для мониторинга и реабилитационного сопровождения переболевших COVID-19 жителей.

"Я предлагаю в рамках государственной программы развития здравоохранения республики реализовать специальный проект "Здоровая жизнь после ковида". Ставлю задачу организовать систему мониторинга и реабилитационного сопровождения переболевших якутян, исходя из оценки тяжести перенесенной болезни и риска осложнений", - сказал Николаев.

Он отметил, что первый компонент вакцины от коронавируса в регионе получили 70% взрослого населения, в Якутске - свыше 74%.

По информации оперштаба Якутии, за последние сутки выявлено 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 70 - в Якутске. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 73 859 случаев заражения коронавирусом, 68 123 человека выздоровели, умерли 1 733.