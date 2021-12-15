На Урале создали зимостойкий сорт гибрида пшеницы и ржи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Уральского аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели новый зимостойкий сорт зерновой культуры, полученной при скрещивании пшеницы с рожью (тритикале). Его продуктивность составляет до 5 т/га, что выше существующего стандарта на 0,7 т/га, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе учреждения.

"Выведенная уральскими селекционерами тритикале "Сибард" отличается высокой зимостойкостью (перезимовка растений составляет около 90%) и устойчивостью к снежной плесени - одному из самых вредоносных заболеваний, вследствие которого потери урожая могут достигать 40-50% и даже 100%. Кроме того, новый сорт обладает высоким биологическим потенциалом и позволяет получать зерна более 5 т/га. В конкурсном испытании "Сибард" показал урожайность до 5,5 т/га, что выше стандарта "Башкирская короткостебельная" на 0,7 т/га. При этом вегетационный период нового сорта короче на трое-четверо суток", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что одной из проблем в современности является дефицит растительного белка, который поможет решить тритикале. "Ученых издавна привлекала заманчивая по своей практической значимости идея объединить в одном растении ценные свойства высокого качества зерна пшеницы с высокой зимостойкостью и неприхотливостью ржи", - приводят в пресс-службе слова автора сорта Галины Потаповой. Высота нового сорта растения 95-105 см, содержание сырого протеина 13,2-15,6 %, что в среднем выше пшеницы на 1,5%, а ржи на 3,4%. Может выращиваться в более чем 20 регионах нашей страны - от центральной России до Западной Сибири.