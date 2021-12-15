Эксперт: подготовка мигрантов к работе до приезда в РФ успешно скажется на их адаптации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Подготовка мигрантов к работе в России еще до приезда в страну позволит им успешно адаптироваться к российскому социуму, заявил ТАСС проректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Михаил Кацарский.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что мигранты из стран СНГ, желающие приехать в РФ, еще в своей стране должны готовиться к работе в России.

"Безусловно, подготовка мигрантов в странах исхода до приезда в Российскую Федерацию - это эффективный механизм успешной адаптации иностранных граждан в российский социум. Мы полностью поддерживаем этот подход, поскольку, в первую очередь, это защита прав и законных интересов граждан иностранных государств. Получив возможность подготовиться к поездке у себя на родине - изучить язык, российское законодательство, узнать свои права, а также пройти все необходимые процедуры до переезда, мигрант приезжает в РФ с набором всех необходимых документов для проживания и работы", - сказал Кацарский.

По его словам, РУДН активно участвует в реализации пилотного проекта по привлечению 10 тыс. граждан Республики Узбекистан на работу в строительной отрасли в России. Для его запуска Минобрнауки и Минпросвещения несколько лет назад привлекли преподавателей вузов РФ к повышению квалификации национальных кадров - педагогов русского языка на территории республики. Всего подготовку прошли несколько тысяч человек. Сегодня обучение русскому языку трудовых мигрантов в республике ведется российскими преподавателями, а также национальными кадрами на базе профессиональных учебных заведений Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

"Создание на всей территории Республики Узбекистан возможностей для выезжающих на трудовую деятельность граждан по изучению русского языка и подготовке и сдаче экзамена по русскому языку, истории и законодательству России дает возможность гражданину Узбекистана сократить сроки оформления патента в России, рассчитывать на достойную зарплату, а российским работодателям в рамках организованного набора привлекать к трудовой деятельности в РФ граждан Узбекистана, имеющих соответствующую квалификацию и владеющих русским языком", - отметил Кацарский.