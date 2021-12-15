НИИ Казахстана надеется, что ВОЗ в 2022 году одобрит разработанную им вакцину от COVID-19

НУР-СУЛТАН, 15 декабря. /ТАСС/. Казахстанский Научно-исследовательский институт (НИИ) проблем биологической безопасности рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит разработанную им вакцину от коронавируса QazVac в будущем году. Об этом сообщила в среду журналистам генеральный директор НИИ Кунсулу Закарья.

"В следующем году, я думаю, это будет уже (признание вакцины со стороны ВОЗ - прим. ТАСС). Но не могу сказать, когда конкретно", - пояснила она.

По ее словам, процесс одобрения связан с большим количеством процедурных вопросов. "Представители ВОЗ должны будут приехать, проверить наши площадки. Это зависит не только от самой вакцины, здесь требования и к здравоохранению. Уже приезжали три миссии", - отметила ученый.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Закарья подчеркнула, что препарат QazVac может успешно противостоять новому омикрон-штамму коронавируса. В Казахстане его циркуляция на данный момент не выявлена. "Омикрон обходит новые виды вакцин, а у нас традиционная технология", - указала руководитель института.

Над созданием вакцины QazVac трудились ученые и специалисты Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Казахстана. Первые партии препарата выпущены на базе этого НИИ и поступили в регионы страны. Вакцинация местным препаратом от коронавируса началась в Казахстане 26 апреля. QazVac рекомендован лицам в возрасте от 18 лет. Препарат вводится внутримышечно в два этапа, рекомендуемый промежуток между которыми составляет 21 день.