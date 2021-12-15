CNBC: в Google пригрозили последствиями сотрудникам, которые не привьются до 18 января

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Google пригрозила "ужесточением последствий" - вплоть до увольнения - своим сотрудникам, которые до 18 января не пройдут вакцинацию от COVID-19. Об этом со ссылкой на служебную записку руководства компании сообщил во вторник вечером телеканал CNBC .

Согласно записке, попавшей в распоряжение телеканала, администрация Google известит об указанных планируемых мерах всех сотрудников, которые до 3 декабря не прояснили свой прививочный статус и не обратились за получением освобождения от вакцинации по медицинским показаниям или религиозным убеждениям. Число таких сотрудников не уточняется. Сначала они будут отправлены в оплачиваемые административные отпуска продолжительностью 30 дней, а если за это время не произойдет никаких изменений в их прививочном статусе, то им будет предложен шестимесячный неоплачиваемый отпуск, по истечении которого - если и тогда ничего не изменится - они будут уволены.

В служебной записке также говорится, что все посещающие здание Google люди должны быть полностью вакцинированы от COVID-19 или иметь одобренные администрацией разрешения, предоставляющие им право на такие визиты или работу в помещениях корпорации. Проведение в качестве альтернативы регулярных тестов, подтверждающих отсутствие заражения коронавирусной инфекцией, в корпорации признано нецелесообразным. "Частое тестирование не является действенной альтернативой вакцинации", - цитирует CNBC внутренний документ компании.

Телеканал отметил, что Google пошла на такие меры, несмотря на принятое ранее федеральным судом пятого округа США постановление, приостановившее действие распоряжения президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации персонала американских компаний с числом сотрудников более 100. Суд усмотрел в этом постановлении "серьезные законодательные и конституционные" нарушения.

"Как мы заявляли ранее, наши требования о вакцинации являются наиболее важными возможностями по поддержанию безопасности нашего персонала и продолжению нашего рабочего процесса, - ответили в корпорации на соответствующий запрос газеты The Hill. - Мы намерены сделать все возможное, чтобы помочь нашим сотрудникам, которые могут вакцинироваться, сделать это, и будем твердо придерживаться нашей политики вакцинации".

Google уведомила о необходимости прохождения вакцинации от COVID-19 более 150 тыс. своих сотрудников еще в июле.