Порядка 240 тыс. россиян подали заявки на переобучение по нацпроекту в 2021 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Порядка 240 тыс. россиян подали заявки на переобучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" с марта 2021 года, причем 46% заявок поступило на программу по переобучению безработных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"С марта этого года в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" в российские вузы под кураторством Томского государственного университета (ТГУ) направлено 240 тысяч заявок на бесплатное обучение. Всего принять участие в проекте выразили желание 547 тысяч человек, но подтвердить принадлежность к категории, участвующей в проекте, смогли не все", - рассказали в пресс-службе.

Наибольшее количество заявок (46%) поступило от безработных и находящихся в поиске работы граждан. Почти четверть (24%) заявок поступили от женщин, находящихся в декретном отпуске, 17% - от россиян предпенсионного возраста, 13% от женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольников.

До конца года бесплатное обучение по востребованным профессиям на рынке труда в вузах-партнерах федерального оператора проекта "Содействие занятости" ТГУ получат более 60 тысяч россиян.

"Старт обучения по проекту в 2022 году запланирован на февраль. В следующем году будут доступны новые программы для переобучения в рамках проекта, часть наиболее востребованных образовательных программ будут адаптированы с применением современных образовательных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья", - рассказали в пресс-службе.

Федеральный проект "Содействие занятости" ориентирован на граждан, заинтересованных в повышении квалификации и востребованности на рынке труда, смене профессии или создании своего дела в качестве ИП или самозанятого. Проект помогает не только в обучении, но и содействует трудоустройству, благодаря тесному взаимодействию с бизнес-сектором и партнерству с крупнейшими компаниями России. 30 тысяч россиян, успешно завершивших обучение по программам Томского государственного университета, уже трудоустроились, до конца года количество трудоустроенных слушателей увеличится.