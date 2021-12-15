СМИ: Китай хочет остановить распространение "омикрона" политикой "нулевой терпимости"

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Китай в своей профилактике распространения штамма коронавируса "омикрон" намерен опираться на карантинные меры на границах и санитарно-эпидемические ограничения внутри страны, несмотря на уже заметное их негативное влияние на экспорт. Об этом пишет в среду газета Global Times .

Китайские эпидемиологи и эксперты в области общественного здоровья, отмечает издание, заявляют, что политика "нулевой терпимости" остается самым эффективным методом в мире в снижении ежедневной заболеваемости и смертности, что "в максимальной степени защищает общественные интересы".

В понедельник и вторник в Китае были установлены два случая заболевания у граждан КНР, вернувшихся из-за рубежа. Причем заболевший пассажир авиарейса в Гуанчжоу успел пройти карантинные мероприятия и выехать в крупнейший экономический центр страны - Шанхай, где у него и были установлены симптомы заболевания, вызванного штаммом "омикрон".

"Я не думаю, что проблема в реагентах по выявлению вируса, просто пациент находился в самой начальной стадии заболевания, когда установить его крайне трудно", - полагает эксперт в области заболеваний дыхательных путей 1-го госпиталя при Пекинском университете Ван Гуанфа, мнение которого цитирует газета.

Между тем, признает Global Times, бизнесмены в провинции Чжэцзян - одного из важнейших регионов страны по выпуску экспортных товаров - уже сталкиваются с повышенными логистическими ограничениями, что "может отразиться" на компаниях по производству одежды и ряда других отраслей экономики. Транспортные каналы, указывает издание, повсеместно прекращают функционирование из-за карантинных мер. Временно останавливаются не только текстильные предприятия, но и фирмы, связанные с нефтехимией. Водители грузового автотранспорта отказываются ехать в зоны особых карантинных мероприятий, поскольку и они могут оказаться под карантином, пишет издание.

Ограничительные меры охватывают "только некоторые производства и районы", утверждает Global Times, тогда как в целом "поставки остаются стабильными".