Чекунков: туристы могут получить льготы при путешествиях сразу в несколько регионов ДФО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовит предложения о дополнительных льготах для приезжающих на Дальний Восток российских туристов. Об этом сообщил в среду журналистам глава министерства Алексей Чекунков.

"Мы обсуждали сегодня возможные дополнительные льготы, чтобы россияне, летающие на Дальний Восток, могли получать с большой скидкой либо даже бесплатно авиабилет для так называемого подскока, в случае приобретения туристического продукта, в еще один регион Дальнего Востока, мы такие предложения будем готовить", - сообщил Чекунков по итогам совещания во время поездки на Камчатку.

Он отметил также необходимость развития на Камчатке инфраструктуры отелей. По его словам, всего в этом регионе 57 номеров высокого класса, 4-5 звезд, что не соответствует потенциалу.

В 2020 году Ростуризмом была впервые запущена программа кешбэка за туры по России. По оценкам экспертов, эта мера помогла восстановлению внутреннего туризма в условиях пандемии и позволила поддержать как туристов, так и представителей бизнеса. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туры и забронировали проживание в отелях более чем на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей.

18 января начнется новый этап программы туристического кешбэка, он продлится до 12 апреля 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову. Условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. Спланировать путешествие можно будет в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей.