{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2021

Как Москва готовится к Новому году

ТАСС собрал наиболее яркие фотографии новогоднего оформления столицы
Фото {{sliderIndex+1}} из 13
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 13

Описание
© Максим Чурусов/ТАСС
© Максим Чурусов/ТАСС
© Сергей Карпухин/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Максим Чурусов/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Сергей Карпухин/ТАСС
© Сергей Карпухин/ТАСС
© АГН "Москва"
© Денис Гришкин/АГН "Москва"

В преддверии Нового года в Москве украсили улицы и многие общественные места. Кроме того, в столицу вернулся зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" - открыто 27 площадок по всему городу, в том числе на Площади Революции, Тверской улице и на Новом Арбате.

У Большого театра можно увидеть праздничную иллюминацию, а на Тверском бульваре – светодиодный тоннель. Праздничная атмосфера создана и на ГУМ-катке, который открылся еще в конце ноября.

Всего на улицах столицы установили более 4 тыс. световых конструкций. Они будут работать до 8 марта.

ТАСС собрал наиболее яркие снимки украшенной Москвы. 

 

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2021
Большая Норильская экспедиция
География Большой норильской экспедиции
География Большой норильской экспедиции
Читать полностью