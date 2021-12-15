Как Москва готовится к Новому году

В преддверии Нового года в Москве украсили улицы и многие общественные места. Кроме того, в столицу вернулся зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" - открыто 27 площадок по всему городу, в том числе на Площади Революции, Тверской улице и на Новом Арбате.

У Большого театра можно увидеть праздничную иллюминацию, а на Тверском бульваре – светодиодный тоннель. Праздничная атмосфера создана и на ГУМ-катке, который открылся еще в конце ноября.

Всего на улицах столицы установили более 4 тыс. световых конструкций. Они будут работать до 8 марта.

ТАСС собрал наиболее яркие снимки украшенной Москвы.