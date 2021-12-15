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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимума с 25 ноября

В России в целом показатель составил 0,95

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в среду опустился до 0,81 - минимума с 25 ноября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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В России в целом показатель составил 0,95. Он не превышает единицу уже 31 день подряд.

Выше единицы индикатор по-прежнему только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье, где он продолжил рост и достиг 1,1.

В Ростовской области коэффициент равен ровно 1, в Свердловской области и Пермском крае - 0,97, в Нижегородской области - 0,95, в Санкт-Петербурге и Красноярском крае - 0,93, в Самарской области - 0,92, в Воронежской - 0,85.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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